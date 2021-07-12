МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло в России начали снижаться на фоне прогнозируемого в этом году рекордного урожая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты аналитического центра "Совэкон".

Согласно его новым подсчетам, сбор подсолнечника в 2021 году может стать рекордным и достичь 15,9 миллиона тонн. Предыдущий максимум фиксировали два года назад — тогда урожай составил 15,4 миллиона тонн. А в 2020 году собрали лишь 13,3 миллиона тонн.

Оптимистичным прогнозам по урожаю подсолнечника способствуют увеличение посевных площадей, отметили в группе "Эфко". В Минсельхозе указали, что подсолнечник посеян на площади 9,2 миллиона гектаров, что на 11% превышает прошлогодние показатели. Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"

Подсолнечник, из которого делают подсолнечное масло, в 2020 году резко подорожал, несмотря на рекордный урожай годом ранее. Еще в марте 2021 года гендиректор компании "Русагро" Максим Басов отмечал, что цены на подсолнечное масло достигли максимума за последние 200 лет. К этому привел рост мировых цен на фоне долларовой инфляции и ожиданий более низкого урожая, указал глава Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

Тем не менее, в последние недели ожидания более высокого урожая привели к обвальному падению цен на мировом рынке. И если еще недавно мировые цены на подсолнечное масло доходили до 1,7 тысячи долларов за тонну, то теперь они составляют порядка 1,1 тысячи долларов. А цены на сырое подсолнечное масло на внутреннем рынке в июле опустились до 91,6 тысячи рублей за тонну (тогда как в конце мая ценник составлял 118 тысяч рублей за тонну).

Сейчас цены снижаются в результате падения мировых цен и ожидания начала действия экспортной пошлины на масло, уточняет Максим Басов. Пошлина позволит сбалансировать цены на подсолнечник и бутылки масла на полке и снимет с повестки необходимость в ценовых соглашениях, добавляет представитель "Эфко". По его словам, подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве и сельхозпроизводители смогут получить неплохую доходность.