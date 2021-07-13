МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Россияне, перейдя на удаленку, полюбили пить чай со сладким: продажи шоколада за год выросли на 9%, а шоколадных конфет прибавили еще заметнее – 45%, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Потребление газа в Европе выросло в первом квартале

Аналитики сравнили данные по средним чекам за второй квартал этого и прошлого года.

Так, средний чек на покупку шоколада составил в этом году 399 рублей, на 13% обогнав прошлогодний показатель. Объем продаж в натуральном выражении, то есть в штуках при этом оказался выше на 9%.

По данным аналитиков, большой любовью покупателей пользовались молочный шоколад, темный шоколад с орехами и классический темный шоколад. Больше всего за один поход в магазин тратились на шоколад в Ленинградской области, Приморском крае, Хакасии – здесь средний чек был более 500 рублей.

По шоколадным конфетам средний чек покупки — 185 рублей (на 28% выше, чем в прошлом году). Объем продаж в натуральном выражении вырос на 45%. В топ-продаж вошли шоколадные конфеты с мягкой начинкой в коробке, весовые шоколадные конфеты с твердой начинкой и маленькие шоколадные батончики. Больше всего за один поход в магазин на шоколадные конфеты тратились в Якутии, Иркутской и Омской областях. Владелец TikTok отложил IPO на неопределенный срок

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, за время ряда периодов пандемийных ограничений россияне увеличили потребление сладких калорий. "Привычка чаще обращаться к шоколаду и конфетам, сформировавшаяся за время домашнего времяпровождения, не ослабела даже в весенние месяцы, когда многие стремятся привести себя в форму и занимаются спортивными занятиями", — обратили внимание эксперты.