2021-07-13T07:37:48+03:00
2021-07-13T07:37:48+03:00
2021-07-13T07:37:48+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210713/834181917.html
Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает вероятным рост цен на ключевые продукты питания, которые необходимы каждой семье, пишет "Вечерняя Москва". В России может... ПРАЙМ, 13.07.2021
россия, потребление, магазины, питание, продукты, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83418/15/834181532.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83418/15/834181532.jpg
https://1prime.ru/images/83418/15/834181531.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83418/15/834181531.jpg
https://1prime.ru/images/83418/15/834181525.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83418/15/834181525.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20210713/834180896.html
https://1prime.ru/society/20210713/834177232.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает вероятным рост цен на ключевые продукты питания, которые необходимы каждой семье, пишет "Вечерняя Москва".
В России может произойти снижение цен на сезонные продукты осенью 2021 года, но оно не будет долгим, считает эксперт.
Шелищ объяснил, что "подорожать этой осенью может абсолютно все", — сообщила журналист "Вечерней Москвы" М. Найденкова.
"Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — отметил председатель Союза потребителей.
Для домохозяйств с низкими доходами очень важную роль играют такие продукты как крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб, объяснил Шелищ.
"Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся", — резюмировал эксперт.