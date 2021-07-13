МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ считает вероятным рост цен на ключевые продукты питания, которые необходимы каждой семье, пишет "Вечерняя Москва". Россияне за время пандемии подсели на сладкое

В России может произойти снижение цен на сезонные продукты осенью 2021 года, но оно не будет долгим, считает эксперт.

Шелищ объяснил, что "подорожать этой осенью может абсолютно все", — сообщила журналист "Вечерней Москвы" М. Найденкова.

"Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу", — отметил председатель Союза потребителей. Россиян научили правильно читать штрих-код товара

Для домохозяйств с низкими доходами очень важную роль играют такие продукты как крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб, объяснил Шелищ.

"Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся", — резюмировал эксперт.