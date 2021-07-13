МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что рост цен на продукты в России в текущем году будет в пределах общей инфляции, сообщил журналистам советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

"Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции", — сказал Косован. Он подчеркнул, что в настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны.

Советник министра также указал, что меры поддержки и регулирования, которые приняло правительство РФ, уже позволили снизить волатильность цен и начать новый сельскохозяйственный год (начался 1 июля) без резких колебаний. "По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится", — добавил он.

"Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб. Стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы — рис и гречневую крупу, в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики", — привел пример Косован.

Кроме того, продолжил он, в текущем году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых. "Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность. Также увеличена закладка овощей, и последние две недели цены на эту категорию также заметно снижаются", — сказал советник главы Минсельхоза. Росстат впервые раскрыл долю нефти и газа в экономике

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ ранее в беседе с изданием "Вечерняя Москва" указал, что рост цен на основные продукты питания наблюдается в настоящее время и будет продолжаться. По словам Шелища, к главным продуктам, от которых невозможно отказаться, относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.