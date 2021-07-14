МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Переход на удаленную работу и, как следствие, менее подвижный образ жизни, заставили россиян задуматься о сбалансированном питании: зимой средний чек на покупку более полезных продуктов, а также спортивного питания вырос на 9%, а весной продолжил рост и прибавил еще 6%, говорится в исследовании сервисов ЮKassa и "Кухни на районе" (обе компании входят в экосистему "Сбера"). Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились пять стран

Аналитики изучили спрос на низкокалорийное питание, фитопродукцию и спортивные добавки.

По их данным, зимой 2021 года траты на такое питание среди россиян выросли на 121% по сравнению с осенью 2020 года. Средний чек увеличился на 9% и составил 4711 рублей.

При этом весной эти показатели продолжили рост. Обороты платежей стали на 28% больше, чем зимой, количество заказов — на 21%. Средний чек вырос на 6% и составил 4992 рубля.

Кроме того, аналитики обратили внимание, что на фоне пандемии россияне стали чаще покупать продукты онлайн. Так, зимой спрос на продукты, оплаченные в интернет-магазинах через ЮKassa, вырос по сравнению с осенью 2020-го на 14%. Средний чек практически не изменился и составил 2079 рублей. Аналитики уверены, что США приблизились к "точке невозврата" в экономике

А вот весной ситуация немного изменилась: обороты платежей по сравнению с зимой снизились на 6%. Средний чек уменьшился на 21%, до 1643 рублей.

Самый высокий средний чек на продукты питания осенью 2020 года и весной 2021 года был в Якутии (4381 рубль и 4726 рублей соответственно). Зимой 2021 года лидером была Амурская область (5068 рублей).