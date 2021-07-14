Почему кофе тоже будет дорожать
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Производители кофе заявили, что будут вынуждены поднять отпускные цены на свою продукцию уже осенью, пишет "Российская газета".
Биржевые цены на сорт арабика выросли до пятилетнего максимума, однако даже не это станет основной причиной роста цен.
Главная причина — значительный рост стоимости фрахта, отметил в беседе с изданием гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
Он заявил, что биржевые цены на арабику растут на фоне засухи в Бразилии, а именно эта страна является главным мировым экспортером кофе.
- Но во-первых, биржевые цены не являются отражением реальной ситуации. Ведь кроме Бразилии кофейное зерно поставляют более 30 стран, и во многих из них с погодой и урожаем все в порядке.
- А во-вторых, на бирже самих компаний — производителей кофе не так много (в основном там играют финансисты). Производители закупают зерно напрямую, а биржевые контракты для них скорее резервный канал.
- Кроме того, крупные компании заключили долгосрочные контракты еще полгода-год назад. Да и доля зерна в себестоимости производства кофе составляет всего 15-25%. Остальное — логистика, переработка, упаковка.
При этмо добавляется, что впрямую транслировать подорожание в цену пачки на полке никто не будет. Ни производители, ни ретейл на это не пойдут, так как не позволит покупательская способность.
Также поясняется, что на цене в магазине недорогого кофе ситуация отразится в наименьшей степени. Больше подорожают премиальные марки.
"Для потребителей, которые могут позволить себе дорогой кофе, важно в первую очередь качество продукта, они будут готовы доплатить, но переходить на более дешевые варианты не станут", — пояснил Чантурия.
Что касается потребления, то оно останется на среднегодовом уровне: в прошлом 2020 году из-за локдауна продажи кофе в общепите просели примерно на 30%, однако уже к концу года падение было практически полностью отыграно.
Что касается этого года, то тут, возможно, скажутся ограничения в работе кофеен (введение QR-кодов на вход и так далее), но снижение продаж не ожидается столь критичным.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что контракты на поставку кофе сорта арабика на Нью-Йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18%.
На арабику приходится 75% от всего производства кофе в мире.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210714/834192441.html