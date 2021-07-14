МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Производители кофе заявили, что будут вынуждены поднять отпускные цены на свою продукцию уже осенью, пишет "Российская газета". К концу июля доллар может подешеветь до годового минимума

Биржевые цены на сорт арабика выросли до пятилетнего максимума, однако даже не это станет основной причиной роста цен.

Главная причина — значительный рост стоимости фрахта, отметил в беседе с изданием гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Он заявил, что биржевые цены на арабику растут на фоне засухи в Бразилии, а именно эта страна является главным мировым экспортером кофе.

Но во-первых, биржевые цены не являются отражением реальной ситуации. Ведь кроме Бразилии кофейное зерно поставляют более 30 стран, и во многих из них с погодой и урожаем все в порядке.

А во-вторых, на бирже самих компаний — производителей кофе не так много (в основном там играют финансисты). Производители закупают зерно напрямую, а биржевые контракты для них скорее резервный канал.



Кроме того, крупные компании заключили долгосрочные контракты еще полгода-год назад. Да и доля зерна в себестоимости производства кофе составляет всего 15-25%. Остальное — логистика, переработка, упаковка.

При этмо добавляется, что впрямую транслировать подорожание в цену пачки на полке никто не будет. Ни производители, ни ретейл на это не пойдут, так как не позволит покупательская способность.

Также поясняется, что на цене в магазине недорогого кофе ситуация отразится в наименьшей степени. Больше подорожают премиальные марки.

"Для потребителей, которые могут позволить себе дорогой кофе, важно в первую очередь качество продукта, они будут готовы доплатить, но переходить на более дешевые варианты не станут", — пояснил Чантурия.

Что касается потребления, то оно останется на среднегодовом уровне: в прошлом 2020 году из-за локдауна продажи кофе в общепите просели примерно на 30%, однако уже к концу года падение было практически полностью отыграно.

Что касается этого года, то тут, возможно, скажутся ограничения в работе кофеен (введение QR-кодов на вход и так далее), но снижение продаж не ожидается столь критичным.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что контракты на поставку кофе сорта арабика на Нью-Йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18%.

На арабику приходится 75% от всего производства кофе в мире.