Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Жара, которая установилась в европейской части России, может привести к подорожанию ряда продукции, заявил в беседе с радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Он назвал три категории таких товаров.
- Первая категория — это продукция, на которую подскочил спрос.
В том числе, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Летом на эти продукты спрос традиционно выше. Однако когда лето настолько жаркое, как в этом году, баланс спроса и предложения переходит больше в спрос. производителям нарастить объемы производства довольно непросто.
Эту ситуацию может усугубить отсутствие на складах достаточных запасов этих товаров. Это может спровоцировать их подорожание, считает эксперт.
- Вторая группа — это продукты, требующие определенной температуры при перевозке и хранении.
"Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", — отметил собеседник радиостанции.
В условиях длительного, как сейчас, летнего зноя, не все холодильные установки могут справиться со своими задачами. "Растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены", — рассказал специалист.
- Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству.
"Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", — подытожил собеседник.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210715/834203244.html