МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Жара, которая установилась в европейской части России, может привести к подорожанию ряда продукции, заявил в беседе с радио Sputnik генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Он назвал три категории таких товаров.

Первая категория — это продукция, на которую подскочил спрос.

В том числе, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Летом на эти продукты спрос традиционно выше. Однако когда лето настолько жаркое, как в этом году, баланс спроса и предложения переходит больше в спрос. производителям нарастить объемы производства довольно непросто.

Эту ситуацию может усугубить отсутствие на складах достаточных запасов этих товаров. Это может спровоцировать их подорожание, считает эксперт.

Вторая группа — это продукты, требующие определенной температуры при перевозке и хранении.

"Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", — отметил собеседник радиостанции.

В условиях длительного, как сейчас, летнего зноя, не все холодильные установки могут справиться со своими задачами. "Растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены", — рассказал специалист.

Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству.



"Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", — подытожил собеседник.