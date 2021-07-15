2021-07-15T13:34:47+03:00
2021-07-15T13:34:47+03:00
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https://1prime.ru/consumer_markets/20210715/834207841.html
Россия начала закупать сахар за рубежом
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Министерство сельского хозяйства России сообщило о начале закупок сахара за границей, пишет "Российская газета". В частности, по данным на 9 июля, из Алжира, Марокко, ОАЭ,... ПРАЙМ, 15.07.2021
новости, экономика, бизнес, потребрынок, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России сообщило о начале закупок сахара за границей, пишет "Российская газета".
В частности, по данным на 9 июля, из Алжира, Марокко, ОАЭ, Бразилии, Германии и ряда других стран было поставлено в страну 37,4 тысячи тонн сахара.
В Минсельхозе указывают, что импорт сахара без пошлин на фоне мер поддержки отрасли увеличит предложение на внутреннем рынке. Это поспособствует снижению цен и обеспечит промышленных потребителей необходимым сырьем.
Импортная пошлина на белый сахар из стран за пределами ЕАЭС составляла $340 за тонну. На период с 15 мая по 30 сентября ее действие отменили.
Максимальный объем, который можно ввести в России с новым таможенным режимом, составляет 350 тысяч тонн.
Ввозить сахар разрешили государственной "Объединенной зерновой компании" (ОЗК).