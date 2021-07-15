МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России сообщило о начале закупок сахара за границей, пишет "Российская газета".

В частности, по данным на 9 июля, из Алжира, Марокко, ОАЭ, Бразилии, Германии и ряда других стран было поставлено в страну 37,4 тысячи тонн сахара.

В Минсельхозе указывают, что импорт сахара без пошлин на фоне мер поддержки отрасли увеличит предложение на внутреннем рынке. Это поспособствует снижению цен и обеспечит промышленных потребителей необходимым сырьем.

Импортная пошлина на белый сахар из стран за пределами ЕАЭС составляла $340 за тонну. На период с 15 мая по 30 сентября ее действие отменили.

Максимальный объем, который можно ввести в России с новым таможенным режимом, составляет 350 тысяч тонн.

Ввозить сахар разрешили государственной "Объединенной зерновой компании" (ОЗК).