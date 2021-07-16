Названа сумма задолженности россиян на коммунальные услуги
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. За первый квартал текущего 2021 года долги российских граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли до 1,33 триллиона рублей. Это на 5,9% больше, чем за тот же период 2020 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Поясняется, что подсчитана задолженность сразу промышленных предприятий, бюджетных организаций и граждан. На физлица приходится около половины недоплаченных средств и этот показатель продолжает увеличиваться.
Как прокомментировал член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, в числе причин такого роста долгов в первую очередь стоит пандемия коронавируса. Это обусловлено тем, что в указанный период снизились зарплаты во многих отраслях.
Помимо этого, холодная зима 2020-2021 года способствовала увеличению оплаты за отопление.
"Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки", пояснила в свою оче6редь директор "Национального жилищного конгресса" Татьяна Вепрецкая.
Эксперты издания добавляют, что объективно собрать все недостающие платежи за коммунальные услуги невозможно, поскольку к старому долгу ежегодно добавляется новая сумма.
Также не стоит забывать о росте тарифов.
Среди путей решения проблемы должников, по мнению опрошенных изданием специалистов, надо рассмотреть увеличение субсидий для нуждающихся категорий граждан.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210716/834215737.html