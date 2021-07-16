МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. За первый квартал текущего 2021 года долги российских граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли до 1,33 триллиона рублей. Это на 5,9% больше, чем за тот же период 2020 года, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Банки стали реже одобрять россиянам кредиты на автомобили

Поясняется, что подсчитана задолженность сразу промышленных предприятий, бюджетных организаций и граждан. На физлица приходится около половины недоплаченных средств и этот показатель продолжает увеличиваться.

Как прокомментировал член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, в числе причин такого роста долгов в первую очередь стоит пандемия коронавируса. Это обусловлено тем, что в указанный период снизились зарплаты во многих отраслях.

Помимо этого, холодная зима 2020-2021 года способствовала увеличению оплаты за отопление.

"Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки", пояснила в свою оче6редь директор "Национального жилищного конгресса" Татьяна Вепрецкая.

Эксперты издания добавляют, что объективно собрать все недостающие платежи за коммунальные услуги невозможно, поскольку к старому долгу ежегодно добавляется новая сумма.

Также не стоит забывать о росте тарифов.

Среди путей решения проблемы должников, по мнению опрошенных изданием специалистов, надо рассмотреть увеличение субсидий для нуждающихся категорий граждан.