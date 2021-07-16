МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Механизмы сдерживания цен на продукты в России сформулированы и действуют, но это не застраховывает от скачков цен в отдельных регионах или магазинах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, об этом по результатам мониторинга постоянно докладывают, а главное — постоянно принимаются меры. Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах, но в целом по стране все-таки определенные механизмы сдерживания сформулированы и они действуют", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли президенту результаты по ценам на морковь.

На прямой линии президента в конце июня прозвучал вопрос, почему морковь в магазине по скидке стоит 110 рублей за килограмм. По данным Росстата, с начала года по 12 июля морковь подорожала на 151,9%, то есть более чем в 2,5 раза. Минсельхоз пояснял, что основные ингредиенты так называемого "борщевого набора" на сегодняшний день импортируются в РФ, и снижение цен на них ожидается в конце июля — августе после сбора нового отечественного урожая.

Песков отметил, что еще до прямой линии президент поручил правительству отслеживать динамику розничных цен и случаи их необоснованного роста. "Правительство продолжает этим заниматься на ежедневной основе", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. В Кремле назвали ситуацию с коронавирусом сложной

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои.

Кроме того, на фоне роста мировых цен и с целью обеспечения сырьем перерабатывающих производств внутри страны были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов — предусмотрены меры господдержки.