МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также посещение детских игровых комнат в Москве возобновляется с 19 июля, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

"С 19 июля возобновляется при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг: посещение детских игровых комнат; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.

Ранее Москва объявила от отмене с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.