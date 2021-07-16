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2021-07-16T14:32:18+03:00
2021-07-16T14:32:18+03:00
2021
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Москва возобновляет мероприятия в клубах, барах и игровых комнатах
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. Проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также посещение детских игровых комнат в Москве возобновляется с 19 июля, следует из указа мэра Москвы... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также посещение детских игровых комнат в Москве возобновляется с 19 июля, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.
"С 19 июля возобновляется при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг: посещение детских игровых комнат; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ранее Москва объявила от отмене с 19 июля системы обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.