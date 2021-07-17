МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил "серьезный процент фальсификации" среди консервов из сайры, пишет РБК. С 1 августа вырастут пенсии одной категории пенсионеров

Результаты проверки документов на производство рыбных консервов ведомством подтвердили заявление компании "Доброфлот" о массовой подделке сайры на рынке в России.

Стало известно, что в более чем половине консервов этого сорта рыбы либо ее не было вообще (то есть, ее заменяли более дешевыми видами), либо ее количество было в процентном соотношении занижено.

"3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе", — отмечают специалисты.

Россельхознадзор добавил, что за последнее время было оформлено 858 производственных электронных документов в системе "Меркурий" на 6 тысяч тонн сайры, из которых было произведено около 7,3 тысячи тонн консервов. Но по технологии должно было получиться от 4,2 до 4,6 тысячи тонн консервов из замороженной рыбы, либо — около 5 тысяч тонн из свежей.

Напомним, что в середине июня управляющий группы Александр Ефремов заявил: "Доброфлот" является основным промышленным производителем и самостоятельно добывает сайру. Он говорил, что "кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит".

"Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", — отмечал он, озвуфивая предположение о том, что недобросовестные производители подменяют более дорогую сайру дешевой сельдью.