МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Несмотря на то, что у части россиян во время пандемии улучшилось материальное положение, желание экономить у них не пропало. Согласно информации NielsenIQ, более 70% покупателей оптимизируют траты, в том числе на развлечения, одежду и еду, на фоне растущего беспокойства из-за роста цен на товары повседневного спроса. Ритейлеры тоже заметили эту тенденцию: средний чек в магазинах продолжает снижаться. Об этом сообщает "Коммерсант". В ЦБ объяснили, как вернуть украденные мошенниками деньги

Отмечается, что индекс потребительского оптимизма в России за второй квартал 2021 года вырос с 89 до 90 пунктов. В то же время цифра ниже 100 означает, что среди потребителей преобладает осторожное отношение к своему финансовому положению, готовности тратить деньги и перспективам на рынке труда.

Из исследования NielsenIQ также понятно, что общее настроение у граждан улучшилось: "отличными" и "хорошими" перспективы трудоустройства назвали 38% респондентов против 35% в первом квартале, а доля положительно оценивающих свое материальное положение увеличилась с 48% до 49%. Тем не менее, покупать новые вещи в апреле-июне были готовы только 40% потребителей против 42% кварталом ранее.

"Неопределенность, вызванная пандемией, привела к интересной ситуации: половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы",- отмечает директор по аналитике и консалтингу "NielsenIQ Россия" Марина Волкова.

По данным NielsenIQ, 71% россиян продолжают экономить. Например, 68% ограничивают себя в развлечениях вне дома, 67% — в покупке новой одежды, 61% — в походах в кафе и рестораны, 54% — в отпуске, 46% — в покупке еды навынос и доставке готовых блюд, а 41% — переключаются на более доступные бренды. Тенденция к экономии в ряде сегментов усиливается. Наиболее заметно, на 4 процентных пункта, в апреле-июне выросли доли потребителей, экономящих на отпуске и покупке еды навынос или с доставкой.

Согласно информации NielsenIQ, одна из основных причин для беспокойства россиян — рост цен на товары повседневного спроса, об этом говорят 33% респондентов. Тенденция к экономии сохраняется и покупатели охотнее приобретают товары со скидками.

Руководитель департамента анализа рынка акций "Атона" Виктор Дима отметил, что потребители становятся рациональнее, что в целом нормальное поведение в условиях, когда реальные доходы не растут. Инфляция также выступает сдерживающим фактором, добавил эксперт.

Существенного восстановления потребительского оптимизма в ближайшее время господин Дима не ждет.