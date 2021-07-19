МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет требовать от крупных ритейлеров, чтобы снижение цен на овощи у производителей транслировалось и в стоимость продукции в магазинах, заявил статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов.

В понедельник председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания сообщил, что ассоциация ожидает падения стоимости закупки овощей у поставщиков с новым урожаем — он начал поступать в середине июля "с небольшим запозданием".

"При этом уже сейчас по состоянию на 14 июля мы можем констатировать следующее снижение (цен закупки — ред.): по капусте белокочанной относительно середины июня 2021 года — минус 12%, по картофелю — минус 56%, по луку репчатому — минус 11%, по моркови — минус 30%, по свекле — минус 65%. По прогнозам Минсельхоза, урожай ожидается хороший. Есть определенные опасения, что удешевление продукции приостановится в силу накопленного уровня издержек у производителя", — добавил Караваев. Путин проведет в понедельник заседание совета по стратегическому развитию

"Игорь Евгеньевич обозначил сегодня потенциальное снижение цен. Безусловно, мы будем требовать от ритейла, от крупного ритейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали. И прошлый год особенно, и этот год — то же самое", — сказал в свою очередь Евтухов.

"Цифры были названы, от 10% и даже до 50% — правильно абсолютно, потребитель должен это увидеть на полках торговых сетей. Во всяком случае, крупных, которые задают сегодня тон, прежде всего, в ценовой политике в Российской Федерации", — добавил замминистра.