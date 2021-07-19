МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские торговые сети продолжают получать от поставщиков продуктов питания требования увеличить закупочные цены в третьем квартале, необходимость этого объясняется повышением себестоимости производства, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Игорь Караваев. Ритейлеры оценили предложение о закрытии торговых сетей на выходные

"В настоящее время торговые сети продолжают получать от поставщиков требования об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости продукции, на яйца после сезонного снижения, на мясо птицы, на молочные продукты в среднем на 5-7%", — сказал Караваев в ходе совещания партии "Единая Россия" с руководством правительства и главами регионов по сдерживанию цен на продукты питания.

Глава ассоциации подчеркнул, что торговые сети заинтересованы в стабилизации цен на продовольственном рынке и, среди прочего, применяют внутреннее перекрестное субсидирование для поддержания низких цен на социально значимые продовольственные товары.

"Вместе с тем мы отчетливо понимаем причины роста отпускных цен у производителя и полагаем необходимым оказание помощи товаропроизводителям в снижении издержек, что, безусловно, повлечет сдерживание роста цен на внутреннем рынке", — указал председатель президиума.

Он также отметил, что Минпромторг РФ видит расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями в качестве ключевого инструмента, который позволит не допускать дефицита и роста цен на продукты. "Торговые сети-члены АКОРТ в настоящее время проводят анализ структуры закупок социально значимых товаров и сокращают реально долю тендерных закупок", — сказал Караваев.

"Однако одномоментный отказ от таких закупок едва ли возможен, поскольку тендер является рыночным инструментом, в том числе, для сдерживания, снижения цен, помогает гибко реагировать на изменение спроса и оперативно корректировать объемы закупок. Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", — добавил он.