МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российским производителям хлеба придется поднять отпускные цены, если рост цен на сырье продолжится, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. В России подорожали пельмени и майонез

В свою очередь президент Российского союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Аркадий Гуревич сейчас не видит предпосылок для роста цен на муку, которая составляет до 40% в себестоимости хлеба: зерно дешевеет, на рынке муки высокая конкуренция.

Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на сеть магазинов "Верный" сообщила, что производители хлеба предупредили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с августа на 7-12% из-за роста стоимости сырья. Несколько производителей неофициально подтвердили изданию, что с августа индексируют оптовые цены.

ВЫНУЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ?

"На рынке сырья, использующегося для производства и упаковки хлебобулочных изделий, сегодня действительно наблюдается рост цен. Так, маргарин подорожал более чем на 30%, сахар — на 9%, упаковка — более чем на 25%. Это уже отразилось на себестоимости производства хлеба", — сказал Леонов.

"Если рост цен продолжится — у производителей не будет другого выхода, кроме как поднять отпускные цены, так как компенсировать возросшие издержки за счет собственных ресурсов они больше не могут", — добавил он.

Леонов отметил, что каждый день с рынка уходят все новые и новые игроки.

МУКА — НЕ КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР Россиян предупредили о подорожании рыбных консервов

"В себестоимости массовых сортов хлеба доля стоимости муки составляет 40% и меньше. И даже если мука подорожает, например, на 10%, то себестоимость хлеба за счет муки может увеличиться не больше чем на 4%", — сказал в свою очередь агентству президент Российского союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) Аркадий Гуревич.

Он не видит сейчас предпосылок для роста цен на муку. "Хлебопеки хотят, чтобы цена (отпускная на хлеб — ред.) была выше. Их понять я могу — они привыкли к определенному уровню рентабельности, а сейчас рентабельность у них низкая. Но добавить цену на муку практически невозможно: цены на зерно снижаются, а конкуренция на рынке муки высочайшая", — говорит Гуревич.

При этом, продолжил он, производство муки остается убыточным: она продается примерно на 2 тысячи рублей ниже себестоимости.

Он добавил, что в РФ все большую долю рынка занимают мини-мельницы, где зачастую просто нет качественной муки. "Стандарты есть, но частные мукомольни никто не контролирует", — заметил Гуревич.

ПОМОГАЕТ ЛИ ГОСПОДДЕРЖКА? Минсельхоз России не рассматривает продление ценовых соглашений

Минсельхоз РФ заявил, что цены производителей на хлеб в России находятся на стабильном уровне. Министерство не ожидает их существенного роста и в дальнейшем в условиях снижения стоимости сырья и господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки.

"Помощь государства, субсидии — это небольшой глоток воздуха в данном случае, однако и по нему есть проблемы. Во-первых, объемы господдержки не компенсируют рост цен на сырье, во-вторых, по механизмам их выплаты существуют перегибы на местах. Поэтому, чтобы предотвратить рост, необходимо глобальное решение проблем, которые сегодня возникли не по вине хлебопеков", — прокомментировал Леонов.

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