МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ритейлеры увидели риски для легальной торговли из-за готовящихся требований к утилизации товаров вплоть до "пустых полок" из-за сокращения ассортимента. Однако оператор мусорной реформы утверждает, что "никакого риска пустых полок нет". Об этом сообщают источники РБК.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят такие крупные торговые сети, как "Магнит", X5 Group, "Лента", и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, среди ее членов Wildberries, "Утконос" и Ozon) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в серую зону, что "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов. Ритейлеров не устраивает положение документа о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. Названо важное препятствие для отдыха россиян за границей

"Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов", — говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ, которое они направили главе Минприроды Александру Козлову 8 июля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили представители обеих ассоциаций. "Обращение ассоциаций поступило и зарегистрировано в Минприроды, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке", — сообщили в пресс-службе ведомства.

РБК сообщает, что Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) поддерживает позицию АКОРТ и АКИТ. Об этом рассказал ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов. АКОРТ, АКИТ и РАТЭК 16 июля направили письма с аналогичными замечаниями к законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.

Издание напоминает, что Минприроды подготовило поправки "Об отходах производства и потребления" и "Об основах госрегулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Они предполагают создание реестра товаров и товаров в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти сведения нужны для контроля уплаты экосбора производителями для последующей утилизации товаров.

Отмечается, что согласно новой концепции РОП, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022 года в стране должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет поэтапно расти (сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45%).

В свою очередь, в письме руководителей АКОРТ и АКИТ говорится о том, что запрет на реализацию товаров, сведения о которых не внесены в реестр ЕГИС УОИТ, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота и сформировавшихся цепочек производства и сбыта товаров в России. Бизнесу "совершенно непонятно", каким образом будет осуществляться сбор информации в реестр товаров при отсутствии сведений о точном числе субъектов РОП, которые их производят, отмечается в письме, что создает "крайне дискреционные" полномочия регулятора (используемые по личному усмотрению) по реализации прямого запрета на движение товаров на российском рынке. Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате

КАКОВА ЖЕ ПОЗИЦИЯ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА ОТХОДОВ?

Сейчас нет инструментов для выявления всех участников РОП, которые должны отвечать за утилизацию произведенных товаров и упаковки, передал РБК через пресс-службу Денис Буцаев, гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО; 2 июля стал единым оператором систем учета отходов в России вместо Минприроды). "Даже предусмотренная в КоАП административная ответственность не помогает решить эту проблему», — подчеркивает он. Для решения этой задачи, по словам главы РЭО, и предложено ввести принцип: "нет в реестре — нет на рынке". "Никаким другим образом обеспечить исполнение РОП невозможно", — уверен Буцаев.

Он подчеркнул в своем комментарии РБК, что "никакого риска пустых полок нет". "Для производителей и импортеров внесение информации в систему (реестр. — РБК) не приведет к дополнительным издержкам, — утверждает глава РЭО. — Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика".