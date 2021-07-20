Ритейлеры предупредили о рисках "пустых полок" из-за мусорной реформы
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ритейлеры увидели риски для легальной торговли из-за готовящихся требований к утилизации товаров вплоть до "пустых полок" из-за сокращения ассортимента. Однако оператор мусорной реформы утверждает, что "никакого риска пустых полок нет". Об этом сообщают источники РБК.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят такие крупные торговые сети, как "Магнит", X5 Group, "Лента", и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, среди ее членов Wildberries, "Утконос" и Ozon) заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в серую зону, что "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах и сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов. Ритейлеров не устраивает положение документа о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов.
"Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов", — говорится в письме руководителей АКОРТ и АКИТ, которое они направили главе Минприроды Александру Козлову 8 июля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили представители обеих ассоциаций. "Обращение ассоциаций поступило и зарегистрировано в Минприроды, оно будет рассмотрено в установленном законом порядке", — сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК сообщает, что Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) поддерживает позицию АКОРТ и АКИТ. Об этом рассказал ее директор по связям с общественностью Антон Гуськов. АКОРТ, АКИТ и РАТЭК 16 июля направили письма с аналогичными замечаниями к законопроекту в Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз.
Издание напоминает, что Минприроды подготовило поправки "Об отходах производства и потребления" и "Об основах госрегулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в рамках проходящей в России реформы расширенной ответственности производителей (РОП). Они предполагают создание реестра товаров и товаров в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых не внесены в реестр. Эти сведения нужны для контроля уплаты экосбора производителями для последующей утилизации товаров.
Отмечается, что согласно новой концепции РОП, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022 года в стране должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров либо уплата экосбора будет поэтапно расти (сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45%).
В свою очередь, в письме руководителей АКОРТ и АКИТ говорится о том, что запрет на реализацию товаров, сведения о которых не внесены в реестр ЕГИС УОИТ, приведет к разрушению сложившейся системы легального товарооборота и сформировавшихся цепочек производства и сбыта товаров в России. Бизнесу "совершенно непонятно", каким образом будет осуществляться сбор информации в реестр товаров при отсутствии сведений о точном числе субъектов РОП, которые их производят, отмечается в письме, что создает "крайне дискреционные" полномочия регулятора (используемые по личному усмотрению) по реализации прямого запрета на движение товаров на российском рынке.
КАКОВА ЖЕ ПОЗИЦИЯ ОПЕРАТОРА РЕЕСТРА ОТХОДОВ?
Сейчас нет инструментов для выявления всех участников РОП, которые должны отвечать за утилизацию произведенных товаров и упаковки, передал РБК через пресс-службу Денис Буцаев, гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО; 2 июля стал единым оператором систем учета отходов в России вместо Минприроды). "Даже предусмотренная в КоАП административная ответственность не помогает решить эту проблему», — подчеркивает он. Для решения этой задачи, по словам главы РЭО, и предложено ввести принцип: "нет в реестре — нет на рынке". "Никаким другим образом обеспечить исполнение РОП невозможно", — уверен Буцаев.
Он подчеркнул в своем комментарии РБК, что "никакого риска пустых полок нет". "Для производителей и импортеров внесение информации в систему (реестр. — РБК) не приведет к дополнительным издержкам, — утверждает глава РЭО. — Так, сейчас они обязаны декларировать выпущенные товары и упаковку. Мы предлагаем вместо декларирования внесение сведений в электронную систему. Это международная практика".
https://1prime.ru/consumer_markets/20210720/834244866.html