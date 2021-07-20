МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Инфляция стремительно захватывает глобальную экономику. Об этом пишут "Известия", которые составили список товарных наименований, цены на которые достигли новых рекордных максимумов.

Как отмечает издание, рекорды дороговизны побил кофе. Цены на зерна на американских биржах за последние месяцы подскочили на 18%, в Лондоне сорт робуста подорожал до 1750 долларов за тонну. "Известия" уточняют, что речь в обоих случаях идет о многолетних максимумах. Причиной подорожания стала сильнейшая засуха в Бразилии, снижение числа посетителей кофеен из-за коронавируса, а также логистические проблемы в Колумбии и Вьетнаме. Финансист советует покупать "длинные" облигации, чтобы обмануть инфляцию

Также общемировой проблемой стал рост цен на бензин. В США и других не регулирующих цены странах подорожание связано с общим ростом стоимости нефти. В России объясняют текущие цены высоким спросом на топливо в летний период. При этом, по информации издания, правительство задумывается о заключении сделки с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен.

Еще одной глобальной проблемой стали цены на компьютерную технику. Здесь основной причиной стали несколько факторов — от остановки заводов по производству полупроводников и рост спроса на устройства. Помимо техники, дефицит электроники ударил и по другим отраслям, включая автомобилестроение.

Кроме того, "Известия" отметили взрывное подорожание стройматериалов. Оно связано с антикризисными программами во множестве стран, для реализации которых требуется явно превышающее возможности поставщиков количество металла, бетона и дерева.