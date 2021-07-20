МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Введение обязательного сбора за утилизацию выпущенных товаров и упаковки не приведет к дефициту в российских магазинах, сообщили в Минприроды РФ. Ретейлеры предупредили о рисках "пустых полок" из-за мусорной реформы

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) ранее сообщила РИА Новости, что видит риски дестабилизации розничного рынка в связи с нормами, предложенными в законопроекте об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки.

В частности, по оценке АКОРТ, запрет на продажу товаров, сведения о которых не внесены в специальную информационную систему, простимулирует развитие "серого" рынка, повлечет сокращение ассортимента и дефицит различных товаров в законопослушных офлайн- и онлайн-каналах продаж. Ассоциация предложила проработать использование иных механизмов администрирования ответственности производителей, не предполагающих запрет на оборот товаров.

"Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой концепции РОП (Расширенная ответственность производителя) не скажется на ассортименте товаров в магазинах. Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более 4 лет. Минприроды призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявление о якобы риках похожи на манипуляции, связано с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", — сообщили в Минприроды.

Обновленная концепция Расширенной ответственности производителя (РОП) была принята в конце 2020 года. Она подразумевает введение 100%-го утилизационного сбора за упаковку товаров. Между тем, по информации Российского экологического оператора (РЭО), уплату сбора практически невозможно проконтролировать. Данные об упаковке носят заявительный характер, и только 20 тысяч компаний подают в добровольном порядке эту информацию. Законопроект, который прописывает механизм внедрения концепции РОП и реализации дорожной карты, находится на стадии общественного обсуждения. В то же время действующее законодательство предусматривает, что уже сейчас у регуляторов должна быть информация об утилизаторах — тех, кто самостоятельно утилизирует упаковки, и тех, кто платит экосбор.