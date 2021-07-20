МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Законодатели, эксперты и члены правительства в ходе дискуссии в понедельник обсудили конкретные решения по стабилизации стоимости сезонных продуктов, прежде всего "борщевого набора". Об этом сообщает "Российская газета". Названы необходимые меры по снижению цен на продукты питания

Как отмечает издание, в так называемый "борщевой набор" включены самые востребованные овощи — морковь, лук, картофель, свекла и капуста. Именно они оказались лидерами по росту цен среди базовых продуктов питания за последний год. О необходимости добиться снижения цен на овощи в торговых сетях уже в течение ближайших двух недель рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, открывая дискуссию на площадке "Единой России". Он отметил, что основной целью является, "чтобы это отразилось на ценниках в торговых сетях… За эти выходные мы провели мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача — именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель".

Тема актуальна для каждый семьи вне зависимости от региона, уверена Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. "Представьте мой поход, многодетной мамы, в магазин. Это не просто покупка каких-то товаров, это мелкооптовая закупка для моей семьи с семью детьми. Конечно, родители отмечают рост цен", — сказала она.

По словам главы Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева, в прошлом году качество корнеплодов было ниже обычного, из-за чего они плохо хранились, а новый урожай отечественных овощей начал поступать с небольшим опозданием из-за холодной весны. Так, за год цены у поставщиков картофеля и капусты выросли в 1,5 раза, моркови — в 2,5, а свеклы — в 4 раза. Цена закупки картофеля находится на уровне 35 рублей против 27 год назад, капуста подорожала с 23 до 35 рублей. Значительнее всего подорожала свекла: если в 2020 году цена закупки была 20 рублей, то теперь — 75. Ожидается, что потребности по ней будут закрыты отечественным урожаем на 55%, дополнительные поставки из Узбекистана и Беларуси достигают 40%.

К середине июля по сравнению с июнем овощи все же заметно подешевели, например, свекла — сразу на 65%. "Есть определенные опасения, что удешевление приостановится из-за накопленных у производителей издержек. В настоящее время торговые сети продолжают получать требования от поставщиков об увеличении цен в третьем квартале. Они обосновывают это ростом себестоимости", — предупредил эксперт.

Отслеживать цены будут на борщевой набор, а также помидоры и огурцы

На данный момент ретейлеры сокращают долю тендерных закупок, но одномоментно отказаться от них едва ли представляется возможным, поскольку тендер — это рыночный инструмент, который служит в том числе и для сдерживания цен. "Полный отказ от торгов нанесет ущерб малому и среднему сельхозпроизводителю, и важно со стороны органов власти не форсировать этот процесс на данном этапе", — объяснил Караваев. Аналитики объяснили, почему россияне стали больше экономить

Зампред Госдумы Алексей Гордеев, в свою очередь, считает, что торговым сетям, отраслевым союзам и ассоциациям сельхозпроизводителей стоит как можно скорее заключить соглашение о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. По его мнению, региональные власти надо наделить правом контроля за исполнением этих соглашений на местах. Также он предложил своевременно привлекать трудовых мигрантов на сезонные сельхозработы.

"Чтобы расширить торговлю овощами и фруктами, а значит, снизить цены, следует в два раза увеличить число ярмарок", добавила вице-премьер Виктория Абрамченко. Кабмин подготовил такое распоряжение в конце прошлого года, 77 регионов откликнулись на него своими нормативными актами по организации ярмарочной торговли. Она указала, что важно не допустить и дефицита мощностей по хранению овощей.