МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства доложить о ситуации с ценами на основные товары, отметив, что особо остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты.

"Имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе и прежде всего, на продукты питания. Особо остро сегодня стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей, так называемого "борщового набора", мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", — заявил он в ходе совещания с членами правительства.