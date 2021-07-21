МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объема запасов гречки в РФ достаточно для удовлетворения потребности населения, дефицита этой крупы нет, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Россиянам пообещали улучшения ситуации с ценами на овощи к сентябрю

"Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет", — сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

Она подчеркнула, что власти РФ второй год пристально следят за ситуацией с ценами и физической доступностью гречки. Вице-премьер напомнила, что в целях недопущения дефицита и стабилизации цен на гречку было принято решение о временном запрете на ее вывоз из страны.

Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.