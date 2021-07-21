Россиянам пообещали улучшения ситуации с ценами на овощи к сентябрю
Абрамченко: ситуация с ценами на овощи в России к сентябрю существенно улучшится
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на овощи в России к сентябрю существенно улучшится, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Меры, предпринятые властями РФ, позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло в стране и сохранить объемы их производства, добавила Абрамченко.
"Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для нашего населения и позволили удержать цены. И, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства", — сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.