МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ситуация с ценами на овощи в России к сентябрю существенно улучшится, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Путин призвал ФАС активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты

Меры, предпринятые властями РФ, позволили удержать цены на сахар и подсолнечное масло в стране и сохранить объемы их производства, добавила Абрамченко.

"Все принятые правительством меры позволили обеспечить физическую доступность сахара и масла подсолнечного для нашего населения и позволили удержать цены. И, что очень важно, позволили сохранить необходимые объемы производства", — сообщила Абрамченко на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.