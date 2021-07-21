МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Федеральной антимонопольной службе нужно активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях. Путин призвал оказать помощь регионам, страдающим от пожаров

"У вас с Федеральной антимонопольной службой налажен контакт, нормальный? Нужно чтобы они активнее мониторили ситуацию в торговых сетях ", — сказал он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Он также отметил, что и руководители регионов, и Минпромторг тоже должны активно к этому подключиться.

"Должны создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых точек, до торговых мест, создавать их нужно", — подчеркнул глава государства.