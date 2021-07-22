МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Одежда и обувь в рознице в сезон традиционно дорожает, в этом году рост цен останется в пределах средних значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В первую очередь необходимо отметить что повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице, и, по оценкам Минпромторга, в этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами", — сообщили в пресс-службе.

Издание РБК сообщило в четверг со ссылкой на ритейлеров, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать минимум на 10% в связи с ростом цен на на перевозку и сырье.

"Что касается основных факторов, то рост стоимости действительно связан с повышением цен на перевозку из Китая и увеличением стоимости сырья для производства одежды — как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы, — на мировых рынках", — пояснили в пресс-службе, отметив, что основной импорт одежды идёт из Юго-Восточной Азии, а фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в пять раз.

Рост стоимости фрахта в министерстве объясняют разрывом мировых логистических цепочек в период коронавирусного локдауна и некоторыми последствиями инцидента с контейнеровозом Ever Given. В пресс-службе подчеркнули, что министерство постоянно следит за ситуацией и отслеживает факторы риска.

Там также отметили, что отечественные производители не предполагают существенного роста стоимости производства одежды: увеличение может составить 3-5%, что также частично связано с удорожанием фрахта по доставке ткани и фурнитуры, ростом коммунальных платежей. Но при этом у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте, добавили в министерстве.