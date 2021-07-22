МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Снижение цен на продукты "борщевого" набора произойдет в течение двух недель, второе снижение ожидается к концу августа из-за прямого доступа сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Цены на "борщевой" набор снизятся в течение двух недель. Второе снижение планируется к концу августа. Оно будет достигнуто в том числе и за счет прямого доступа сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки – эту инициативу "Единой России" и правительства поддержал президент", — сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, важно оказывать поддержку фермерам: не только финансовую, но и в качестве развития ярмарочной торговли, подчеркнул секретарь генсовета партии.

"То есть, это не рынки стационарные, которые у вас в областном центре, а увеличение числа ярмарок. По расчету, двукратное увеличение ярмарок по стране автоматом даст это снижение", — сообщил Турчак.