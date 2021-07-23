МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 12 по 18 июля снизился вторую неделю подряд, опустившись еще на 0,9 пункта – до 80,2 пункта. Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего средний чек на прошлой неделе снизился по антисептикам (на 4%, до 298 рублей). Также он просел по медицинским маскам (на 3%, до 59 рублей) и перчаткам (на 3%, до 138 рублей). По кусковому мылу (82 рубля) и гречке (89 рублей) сохранился неизменным. Вырос средний чек только по лимонам (на 3%, до 61 рубля) и туалетной бумаге (на 1%, до 69 рублей). Власти опровергли дефицит гречки в России

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,9 пункта и составил 80,2 пункта. Индекс опускается вторую неделю подряд, но немного замедлил темпы: на неделе с 5 по 11 июля он потерял 2 пункта.

При этом недельный рост объема продаж в денежном выражении в среднем составил 1%. Аналитики "Платформы ОФД" объясняют такую скромную динамику тем, что многие россияне работают удаленно или находятся в отпусках, и поэтому спрос на коронавирусные товары остается примерно на том же уровне.