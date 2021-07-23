МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Почти половина россиян иногда едят фастфуд, 4% питаются только им, показывают данные исследования, проведенного медиахолдингом Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт советует не ориентироваться на "индекс бигмака" при оценке рубля

Опрос проходил с 19 по 21 июля 2021 года. Охват составил почти миллион человек, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.

"Мнение опрошенных россиян о фастфуде разделилось почти поровну. 49% опрошенных иногда его едят, чтобы побаловать себя или сэкономить время на приготовлении пищи. По разным причинам такие блюда никогда не употребляют 47% респондентов. И всего 4% признались, что питаются только фастфудом", — говорится в результатах исследования.