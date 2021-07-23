МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. С начала пандемии, то есть, с весны прошлого 2020 года, стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение

Производителей материалов для строительства и ремонта в настоящее время проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Это связано с жалобами граждан на резкий рост цен.

Удорожание усилилось этим летом, в сезон ремонта дач. При этом, помимо цен, россиян беспокоит нехватка некоторых материалов в стране.

Выросла и стоимость квартир с отделкой: в среднем, на 25-30%.

По словам ряда девелоперов, не исключено, что до конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5-7% в зависимости от экономической ситуации.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) с IV квартала 2020-го больше всего подорожали:

металлопрокат — на 80-100%,



древесина — на 40-70%,



утеплители — на 20-40%,



битум дорожный — на 40-60%.

Также в числе лидеров фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна.

"Цены росли волнообразно — например, стоимость металлопроката после подорожания в 2020 году в феврале этого года немного отыграла назад, но в апреле-мае рост возобновился и даже превысил январские тенденции", — пишет издание.