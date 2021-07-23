МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Порядка 20% сотрудников уволилось из сервиса для заказа такси и еды Uber в прошлом месяце, пишет Business insider, которому удалось ознакомиться с внутренними отчетами компании.

Руководителям американской структуры пришлось обсуждать тему массового увольнения работников на общем собрании.

Действующие и экс-сотрудники сервиса рассказали о нескольких основных причинах большой текучки кадров.

В частности, по мнению части персонала, в последнее время у Uber появилось много конкурентов: с активным развитием стартапов у сотрудников именно этого сервиса стало больше возможностей для смены работы.

В частности, недавно топ-менеджер Uber Eats Джон Фельдман ушел в службу доставки еды Gopuff. Менеджер по маркетингу Лора Джонс — стала вице-президентом компании Instacart — еще одного конкурента Uber.

Помимо этого собеседники издания говорят о том, что это вызвано в том числе восстановлением экономики после пандемии. Это в целом приводит к росту числа увольнений в США в разных компаниях, не составил исключение и Uber.

Нынешнюю корпоративную культуру Uber, по мнению собеседников, олицетворяет исполнительный директор Дара Хосровхаши. Он заметно уступает в харизме своему предшественнику Трэвису Каланику, который умел вдохновить сотрудников.

О том, что руководство компании обеспокоено уходом сотрудников, свидетельствует в том числе и тот факт, что в апреле — после возвращения персонала в офис с удаленки — HR-директор Никки Кришнамурти была готова к уходу всех недовольных из организации.

Через несколько месяцев сервис изменил планы и стал искать компромиссы с теми, кто хотел продолжить работать удаленно.