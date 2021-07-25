МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. В России выпуск подсолнечного масла, попавшего под госрегулирование розничных цен, в первом полугодии упал на 17%, пишет РБК. Что будет, если Украине ничего не достанется

Главные причины: низкий урожай и рост экспорта сырья в начале сезона, комментируют производители. Что касается заморозки цен, то, по мнению собеседников издания, она на производстве никак не сказалась.

"Росстат зафиксировал снижение выпуска подсолнечного масла в стране, следует из статистики ведомства о промышленном производстве за первое полугодие 2021 года", — пишет издание.

За первые шесть месяцев в стране было выпущено 1,1 миллиона тонн рафинированного подсолнечного масла и его фракций. Это на 17% меньше, чем было произведено в январе-июне прошлого года.

На те же 17% — до 2,7 миллиона тонн — упал и выпуск нерафинированного подсолнечного масла.

В июне производство нерафинированного масла, сообщает Росстат, снизилось уже на 36% год к году — до 297,7 тысячи тонн. Рафинированного — на 15%, до 162,9 тысячи тонн.

Напомним, что подсолнечное масло входит в перечень утвержденных властями 24 социально значимых продуктов.

"Основная причина снижения производства подсолнечного масла в этом сезоне (длится с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) — нехватка сырья у переработчиков из-за снижения урожая подсолнечника в 2020 году", — пишет издание.

Последние несколько месяцев запасы подсолнечника в хозяйствах были на рекордно низком уровне, добавил глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов и пояснил, что также сыграло роль и то, что на фоне маленького урожая в начале сезона был активный экспорт.