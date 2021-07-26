МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) откажется от продажи традиционных сигарет в Великобритании в ближайшие десять лет, сообщил газете Daily Mail гендиректор компании Яцек Ольчак (Jacek Olczak).

"Я хочу позволить этой компании (PMI – ред.) оставить курение позади. Мне кажется, что в Великобритании можно полностью решить проблему курения максимум за десять лет", — приводит газета слова Ольчака.

На вопрос, означает ли это, что Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение этого времени, он ответил: "Совершенно верно". Ольчак сообщил, что бренд Marlboro "исчезнет" с рынка Великобритании и добавил, что PMI "абсолютно точно" планирует прекратить продажи сигарет в Британии.

Ольчак отметил, что те, кто хочет продолжать курить, смогут перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства нагревания табака, которые считаются менее вредными для здоровья. Стало известно, во сколько обойдется россиянам цифровизация ЖКХ

Ранее в июне Всепартийная парламентская группа Великобритании (APPG) призвала федеральное правительство рассмотреть вопрос о повышении минимального возраста продажи сигарет с 18 до 21 года. В отчете APPG также были представлены меры, которые будут способствовать отказу от курения в стране к 2030 году.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.