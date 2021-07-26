МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в первом полугодии 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 42,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 5,105 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 16), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 16,8% — до 20,647 миллиарда рублей. Общая выручка ритейлера в январе-июне увеличилась на 0,5%, до 218,088 миллиарда рублей, розничная выручка — на 0,7%, до 214,908 миллиарда рублей. При этом во втором квартале общая выручка "Ленты" уменьшилась на 0,2%, до 110,776 миллиарда рублей, розничные продажи — на 0,1%, до 109,027 миллиарда.

Рентабельность ритейлера по EBITDA составила 9,5% против 11,4% годом ранее. По стандарту МСФО 17 чистая прибыль "Ленты" в первом полугодии снизилась на 42,7% — до 5,363 миллиарда рублей, EBITDA — на 20,8%, до 17,472 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 8% против 10,2% годом ранее.

Продажи сопоставимых магазинов "Ленты" (like-for-like, LfL) в январе-июне уменьшились на 0,7%, во втором квартале — на 2,6%. Средний чек в первом полугодии вырос на 1,4%, покупательский трафик сократился на 2,1%, в апреле-июне LfL-чек снизился на 7,9%, LfL-трафик вырос на 5,8%.

"В первом полугодии 2021 года "Лента" запустила новый формат магазинов у дома "Мини Лента", открыв 12 новых магазинов по состоянию на конец отчетного периода. Кроме того, компания открыла три новых гипермаркета и один новый супермаркет", — говорится в сообщении. Общая торговая площадь ритейлера в январе-июне выросла на 3,2% в годовом выражении — до 1,529 миллиона квадратных метров. "Ястребиный контроль": зачем ЦБ меняет потребительское поведение россиян

Общий долг "Ленты" на конец июня по стандарту МСФО 16 составил 123,603 миллиарда рублей, увеличившись на 9% по сравнению с показателем на конец 2020 года (по МСФО 17 — рост на 11,9%, до 88,37 миллиарда). Чистый долг вырос на 2,4%, до 93,742 миллиарда рублей (по МСФО 17 — на 2,4%, до 58,509 миллиарда). Соотношение чистого долга к EBITDA по стандарту МСФО 17 составило 1,7x против 1,5x на конец прошлого года.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец июня компания управляла 406 магазинами в России: 255 гипермаркетами и 151 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.