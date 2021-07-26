МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ разработал и опубликовал проект федерального закона о госрегулировании производства и оборота табачных изделий в России, согласно которому, в частности, предлагается ввести лицензии на производство и оптовую торговлю табачной продукцией, документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании

"Законопроектом предлагается установить виды деятельности в сфере табачного рынка, осуществление которых подлежит лицензированию, а также порядок получения (переоформления) и аннулирования действия лицензий", — говорится в пояснительной записке к проекту.

"Так, законопроектом предусмотрено лицензирование следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий и сырья; производство, хранение и поставки произведенных табачных изделий; оптовая торговля табачными изделиями; оптовая торговля сырьем", — добавляется в материалах.

В то же время, продолжает Минфин, государственная пошлина после введения лицензирования "не будет являться обременительной и не создаст избыточную финансовую нагрузку на организации, осуществляющих легальную деятельность на табачном рынке".

В случае принятия федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2022 года, кроме ряда положений проекта. В частности, требования о документах для получения лицензий вступят в силу 1 апреля будущего года.

Минфин в рамках совершенствования регулирования оборота табачной продукции в России предлагает доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя.

Производители и оптовые продавцы немаркированных табачных изделий должны будут передавать в эту систему сведения о продукции, а информацию о маркированных изделиях ЕГАИС будет получать автоматически, следует из законопроекта. Россиянам рассказали о последствиях вакцинации при алкогольном опьянении

"Для лиц, осуществляющих производство табачных изделий, которые не подлежат обязательной маркировке средствами идентификации… и сырья, предусматривается обязанность по оснащению оборудования техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота табачных изделий и сырья в единую государственную автоматизированную информационную систему учета, которая будет функционировать на базе доработанной единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — говорится в пояснительной записке.

В свою очередь для участников рынка, которые занимаются оптовой продажей немаркируемых табачных изделий, также предусматривается обязанность фиксации в ЕГАИС информации об объемах продаж посредством использования таких технических средств.

"Информация о производстве и обороте табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, будет поступать в ЕГАИС в автоматическом режиме из государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации", — добавляется в материалах.