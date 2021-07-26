МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" ко концу 2021 года может увеличить свою сеть до более 26 тысяч магазинов, следует из презентации компании к сделке с "Дикси".

"Магнит" 22 июля объявил о закрытии сделки по приобретению 2,477 тысячи магазинов "Дикси", цена сделки на момент закрытия составила 87,6 миллиарда рублей. На конец 2020 года сеть "Магнита" насчитывала 21,564 тысячи магазина: с учетом приобретаемых торговых объектов, а также 2 тысяч магазинов "Магнита", запланированных к отрытию, сеть ритейлера на конец 2021 года может вырасти до 26,041 тысячи точек.

До января 2022 года "Магнит" планирует принять решение по редизайну магазинов и дублирующим локациям. К этому же моменту планируется определить, проанализировать и подготовить планы по реализации синергий сетей. После второго полугодия 2022 года — первого полугодия 2023 года ритейлер намерен завершить процесс интеграции.

"Магнит" ожидает, что сделка позволит ему увеличить долю рынка в России на 1,9 процентного пункта, c 10,9% в 2020 году, в том числе в 2,1 раза на стратегически приоритетных рынках Москвы и Московской области и в 1,7 раза — на стратегически приоритетных рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец марта находилось 21 900 магазинов. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.