МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цены на овощи "борщевого набора" в России как у производителей, так и в розничных магазинах имеют тенденцию к снижению, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Министерство сообщает, что Патрушев во вторник провел очередное заседание оперштаба, на котором обсуждалась ценовая ситуация на рынке овощей, ход уборочных работ, а также вопросы государственной поддержки отрасли. В совещании приняли участие руководители региональных органов управления АПК. Названы самые подешевевшие за год продукты

"Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи борщевого набора как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук", — говорится в сообщении Минсельхоза.

Затрагивая тему сезонных полевых работ, министр отметил, что уборка урожая уже началась в большинстве российских регионов. Зерновые культуры собраны с площади более 13 миллионов гектаров, намолочено почти 45 миллионов тонн, что выше прошлогодних показателей на аналогичную дату.

При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории девяти субъектов РФ введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня, а в Амурской области и Забайкальском крае — еще и федерального.

"Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с руководством органов АПК пострадавших регионов", — добавляет министерство.

В части агрострахования глава Минсельхоза напомнил, что ущерб теперь компенсируется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой, и призвал регионы усилить данное направление работы. Представители регионов в свою очередь проинформировали о темпах проведения сезонных полевых работ, доведения средств господдержки до аграриев и реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".