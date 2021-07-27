МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Ленты", одного из крупнейших российских ритейлеров, о приобретении пермской розничной сети "Семья", говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"ФАС удовлетворила ходатайство "Ленты" о приобретении пермской розничной сети "Семья". Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края", — говорится в сообщении.

"Лента" в середине июня сообщила, что договорилась о приобретении пермской розничной сети "Семья" за 2,35 миллиарда рублей. "Семья" управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46,6 тысячи квадратных метров, включая четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 "магазина у дома".

ФАС указывает, что "Семья" занимается розничной торговлей продуктами на территории девяти муниципальных образований Пермского края, общая доля сети не превышает 25% на территории какого-либо муниципального образования или региона.

При этом городской округ Пермь является единственным муниципальным образованием, где ведут деятельность оба ритейлера. "После совершения сделки совокупная доля ООО "Лента" на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края не превысит пороги, установленные законом о торговле и законом о защите конкуренции", — говорится в сообщении.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 394 магазинами в России: 254 гипермаркетами и 140 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.