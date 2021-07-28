МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Предпосылок для ажиотажного спроса россиян на товары в магазинах, подобного тому, который наблюдался весной прошлого года при "первой волне" COVID, нет, и торговые сети не допустят дефицита продуктов, заявил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Игорь Караваев. Россияне за последние пять лет стали больше тратить на топливо

Россияне в марте 2020 года на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля резко увеличили спрос на ряд товаров длительного хранения, в частности, на крупы, макароны, товары личной гигиены. К концу марта ажиотаж прекратился. При этом с введением режима самоизоляции в регионах поменялось и потребительское поведение: граждане стали реже ходить в магазины и чаще покупать товары в интернете.

"На данный момент предпосылок для подобного ажиотажного спроса нет. В прошлом году торговые сети оперативно и очень эффективно справились со сложившейся ситуацией: вывели дополнительные мощности, сформировали повышенные запасы отдельных категорий товаров, которые пользовались наибольшим спросом", — сказал Караваев.

"По факту, покупатели уже увидели, что причин для паники нет, дефицита мы не допустим. И мы уже обладаем достаточным опытом, чтобы прогнозировать и решать подобные ситуации", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.