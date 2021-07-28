МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) ожидает, что оборот розничной торговли в РФ по итогам 2021 года вырастет на 5-6% по сравнению с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"Экономика постепенно "приходит в себя". За январь-май этого года розничный товарооборот увеличился на 10% год-к-году, по итогам года мы ожидаем рост на уровне 5-6%", — сказал Караваев.

В апреле 2020 года произошло первое с февраля 2017 года сокращение розничных продаж в России, снижение показателя было связано с ажиотажными закупками россиян в марте на фоне новостей о коронавирусе, а также с ограничениями из-за коронавируса COVID-19. В течение года оборот розничной торговли снижался, и по итогам года показатель уменьшился на 3,2% по сравнению с предыдущим годом.

В январе 2021 года розничная торговля немного выросла в годовом выражении, на 0,5%, однако в феврале и марте вновь произошел спад. Однако в апреле оборот розничной торговли подскочил на 35,1%, а в мае — на 27,2%.

Председатель президиума ассоциации указал, что в текущем году начал восстанавливаться и трафик торговых сетей. "Если в начале года трафик в магазинах отставал на 20-25% в зависимости от региона, то сейчас в целом по стране он ниже всего на 4-5%. Мы рассчитываем, что активная вакцинация позитивно скажется на посещаемости магазинов, и уже к осени мы выйдем на, так сказать, "докризисные" показатели", — отметил он. Ритейлеры не ждут ажиотажного спроса во время "третьей волны"

"Но хочу подчеркнуть, что после шока прошлого года очень важно поддержать наметившееся восстановление торговли и с осторожностью относиться к любым возможным ограничениям, даже к их обсуждению. Любое ужесточение регулирования, в конечном счете, может привести к неприятным последствиям для потребителей", — добавил Караваев.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.