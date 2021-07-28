МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Введенный Россельхознадхзором запрет на импорт табака из ряда государств в связи с обнаружением в поставках мухи-горбатки может привести к остановке производства сигарет в России, сообщает "Коммерсант". Минздрав намерен ужесточить меры по борьбе с курением

16 июля исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с предупреждением о возможной приостановке работы табачных компаний, вызванной запретом на импорт сырья. Под запрет попали поставки из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави.

Муха-горбатка не является специфичным для табака паразитом, уточняет автор письма. В основном данное насекомое распространяется через продукты животного происхождения и фрукты.

По словам Воронцова, сорта табака, попавшие под запрет, используются в 90% смесей, используемых на российских фабриках. При этом их невозможно выращивать ни в России, ни в других странах, поэтому прекращение поставок приведет к остановке табачной промышленности в России и вынудит руководителей компаний отправить большую часть сотрудников в "вынужденный" отпуск.