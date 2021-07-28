МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ритейлеры отмечают возможность роста стоимости одежды и обуви в России на 10-20%, сообщают "Известия". По данным издания, покупатели могут заметить это к началу 2022 года. Минпромторг не ожидает резкого роста цен на одежду и обувь

Согласно оценке Минпромторга, повышение цен на одежду и обувь происходит каждый год, и в 2021 году стоимость данных товаров остается в границах среднего коридора. Причиной роста является повшение стоимости транспортировки из Китая и Юго-Восточной Азии, вызванное рядом причин, в том числе изменением и нарушением логистиеских цепочек под влиянием пандемии COVID-19, а также ситуация с судном Ever Given, блокировавшем в марте Суэцкий канал.

Еще одной причиной увеличения цен является рост стоимости сырья — как синтетического, так и природного. Также на рынок повлияли американские производители одежды и обуви, успевшие скупить большую часть качественной синтетической продукции, что породило дефицит.

Особенно очевидным для потребителя рост может стать к лету 2022 года. Однако цены на отечественную продукцию, а также на люксовую одежду и обувь изменятся незначительно.

Отмечается, что в случае снижения стоимости на транспортировку, или при способности ритейлеров оптимизировать конечные поставки подорожание одежды и обуви может быть сдержано. Также способом оптимизации цен может стать переход продавцов на онлайн-площадки.