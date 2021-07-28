МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. От государственного регулирования цен на еду в России в перспективе откажутся. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью "Ведомостям". По ее мнению, с этим "действительно надо заканчивать". В России ужесточается регулирование для рынка микрокредитования

Абрамченко выразила уверенность, что "как только успокоятся мировые рынки, уйдет непредсказуемость, думаю, что стабильность на внутреннем агропродовольственном рынке вернется. Конечно, регулирование цен — это чрезвычайная мера, которая была принята правительством, и вдолгую этим заниматься никто не хочет".

Она также напомнила, что по закону правительство может заморозить цены в том случае, если в течение 60 дней на конкретные виды товаров они повышаются на 10% и больше. "По отдельным позициям срок заморозки может составить до 90 дней. Но мы таким правом еще не пользовались", — пояснила вице-премьер.

Помимо этого, Абрамченко прокомментировала намерения правительства добиться снижения цен на овощи. Она объяснила, что в некоторых регионах очень высока торговая надбавка, и поэтому цены на полках очень отличаются от цен у производителя. Она уточнила, что решением этого вопроса сейчас занимается Минпромторг. Торговые сети, по ее словам, должны снижать цены вместе с поставщиками, которые уже начали это делать.