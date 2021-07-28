МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина определила, почему в стране могут подняться цены на некоторые продуктовые товары. Она рассказа об этом в интервью "Ленте.ру". Россия может отказаться от госрегулирования цен на еду

В частности, речь идет в том числе о животноводческой продукции. Мясо может подорожать из-за динамики цен на импортируемые пищевые ингредиенты и ветеринарные препараты.

"К сожалению, большая доля животноводческой продукции приходится на импортируемые пищевые ингредиенты и ветеринарные препараты, так что тут ситуация полностью зависит от курса валют, — подчеркнула эксперт. — Мы уже видим, что с начала года птица подорожала на 20%, то же можно сказать и об остальной мясной продукции. В ближайшее время цены могут вырасти еще на 5-7%".

Аналогичная ситуация наблюдается и с зерновой продукцией — по мнению Тюриной, цены на нее увеличатся, несмотря на то, что объективных предпосылок для этого нет. Производители, как объяснила она, планируют увеличивать цены на фоне повышения себестоимости продукции. При этом не стоит ожидать "критичного подорожания" данных товаров: хлеб может подняться в цене на 5%.

Помимо этого, эксперт добавила, что "томаты, огурцы, перцы, картофель, морковь и другие культуры будут дешеветь вплоть до октября. В принципе, в августе и в сентябре можно ожидать снижение на 30-40% от текущего уровня".