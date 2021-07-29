МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Нехватка микросхем продолжает влиять на производство смартфонов во всем мире, из-за этого, а также на фоне высокого спроса стоимость мобильных устройств в текущем году будет продолжать расти и может вырасти еще минимум на 10%, заявили РИА Новости эксперты телекоммуникационного рынка. Фьючерсы на нефть закрылись на двухнедельном максимуме

В условиях пандемии коронавируса, остановки ряда производств, нарушения логистических цепочек во многих странах мира возрос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара.

"Дефицит компонентов существует, он влияет на производство, причем влияет на производство во всем мире. Если говорить о росте стоимости, в этом году уже стоимость выросла на 35%. Скорее всего, что процентов на 10 они (цены — ред.) подрастут", — сказал агентству ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отметив, что это может произойти к осени.

СМАРТФОН СМАРТФОНУ РОЗНЬ

По словам собеседника агентства, на стоимость устройств влияет не только недостаток микрочипов, но дисбаланс спроса и предложения, который возник, в частности, из-за неправильного прогнозирования производителей, считавших, что рынок просядет.

Директор факультета робототехники и мехатроники университета "Синергия" Андрей Волостнов отметил, что на настоящий момент спрос на микросхемы в области мобильной техники превышает предложение на 10-30%. Крупные производители смартфонов, как указал эксперт, вынуждены ждать микросхемы до 4-5 месяцев, а мелкие — как минимум 10 месяцев, "либо вообще отказываются от поставки и сокращают производство". Росстат сообщил о сокращении безработицы

Волостнов согласен с тем, что цены на мобильные устройства продолжат расти. "Цены будут расти в пределах 5-8%. Но речь идет о флагманах рынка — Samsung, Apple, Huawei. Более мелкие игроки будут вынуждены сокращать объемы поставок и отменять запуски новых моделей. Параллельно они будут увеличивать стоимость своих аппаратов до 30%", — сказал он.

Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, в свою очередь, подчеркнул, что подорожание устройств обычно нивелируется выходом новых моделей: новинки всегда дороже, а предыдущие модели — дешевле.

"Даже если мы посмотрим на динамику цен на флагманские смартфоны, то увидим, что как только выходит новая модель, она сильно отличается, в том числе и по цене, а предыдущая модель, как правило, дешевеет. Просто в условиях, когда не хватает компонентов, собрать ее в таком большом количестве может не получиться", — пояснил он.

ГОРИЗОНТ ДЕФИЦИТА

Исполнительный директор компании по установке систем умного дома Sibling Михаил Шкляр полагает, что на рост цен на устройства также влияет "увеличение логистического плеча". Согласно его оценкам, в допандемийных объемах поставки микрочипов восстановятся, скорее всего, "в перспективе полугода-года", "поэтому до конца 2021 года стоимость смартфонов продолжит увеличиваться".

С его прогнозами относительно восстановления поставок согласны директор по связям с общественностью РАТЭК и директор факультета робототехники и мехатроники университета "Синергия".

"Если говорить о горизонте дефицита, то нехватка полупроводников, по прогнозу (тайваньской компании, которая занимается разработкой и производством полупроводниковых изделий — ред.) TSMC, сохранится и в 2022 году…. По моим оценкам, стабилизация поставок произойдет в середине следующего года", — заключил последний.