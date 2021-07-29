МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Парламентарии предложили создать платформу "Знай своего клиента", которая распределит клиентов кредитных организаций (ИП и юрлиц) на группы. Критерием будет служить степень риска по "антиотмывочному" закону, сообщили "Известия". Россия может запретить поставки картофеля из Азербайджана

Если банк использует платформу ЗСК, подготовленную Центральным банком, то он не будет нести ответственность, когда его оценка риска клиента отличается от данных Банка России, прокомментировал проект глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

При этом банки имеют право продолжать использовать свои комплаенс-системы, отметил депутат.

Законопроект предлагает дать кредитным организациям возможность обновлять сведения о клиентах с низким уровнем риска раз в три года, сказал директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Сейчас срок для обновления сведений составляет один год, пишет издание.

"В то же время сохраняется противоречие между нормой статьи 859 ГК, которой не предусмотрено право отказывать в выдаче денежных средств при закрытии счета, и нормой законопроекта, предписывающей отказывать в выдаче средств при закрытии счета высокорисковым клиентам", ― заявил Александр Попов.