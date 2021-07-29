МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Более 50% страховых компаний будут стремиться к росту продаж продуктов инвестиционного страхования жизни, рассказал РБК, опираясь на данные KPMG. В Сенате США требуют ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Инвестиционное страхование жизни и накопительное страхование жизни относятся к продуктам с инвестиционной и рисковой составляющей.

Центральный банк будет контролировать нарушения при недобросовестной продаже сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, сообщила в конце 2020 года глава Банка России.

В 2019 году первый зампред Центрального Банка Сергей Швецов назвал полисы ИСЖ "мутным продуктом".

Кредитные организации предлагали клиентам получить ИСЖ как еще одну альтернативу банковскому вкладу. Центробанк выступал с критикой такой деятельности банков, т.к. денежные средства не застрахованы, и банк не может гарантировать доходность ИСЖ, пояснил медиахолдинг. Стало известно, каким клиентам банки могут заблокировать счет

Внимание Центрального банка к ИСЖ может привести к тому, что банки постараются сделать продукт более привлекательным, считает руководитель практики по работе со страховыми компаниями КПМГ в России и СНГ Юлия Темкина.

"Можно предположить, что продукт будет востребован у тех инвесторов, которые заинтересованы в получении пусть и негарантированного дохода, но потенциально превышающего доход по депозитам. Также это сравнительно осторожные инвесторы, которые хотели бы вкладывать средства на условиях гарантии сохранности, а также получать страховую защиту. А инициативы по выходу в онлайн и разработке более гибких, понятных продуктов могут привлечь более молодую клиентскую базу", — прокомментировала Темкина.



