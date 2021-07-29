МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в первом полугодии нарастила чистую прибыль на 5,2% в годовом выражении, до 1,068 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,63 евро против 1,55 евро годом ранее. Операционная прибыль при этом упала почти вдвое — до 851 миллиона евро.

Объем продаж сократился на 2,9% — до 11,835 миллиарда евро, сопоставимые продажи (like-for-like) выросли на 1,6%. Продажи компании в Европе, США и Канаде за полугодие снизились на 0,6% — до 6,784 миллиарда евро, а в остальной части мира — на 5,9%, до 5,051 миллиарда евро. Wildberries в первом полугодии увеличил оборот на 70%

По итогам второго квартала продажи выросли на 3,6% — до 6,171 миллиарда евро. Рост показателя в Европе, США и Канаде составил 4,7%, до 3,51 миллиарда евро, в остальном мире — 2,3%, до 2,661 миллиарда долларов.

Французская компания Danone была основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.