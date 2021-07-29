МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток южнокорейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, во втором квартале 2021 года составил 113,6 миллиарда вон (98,4 миллиона долларов) против прибыли в 65,6 миллиарда вон (56,8 миллиона долларов) годом ранее, следует из отчетности компании. Royal Dutch Shell отчиталась о чистой прибыли за первое полугодие

Операционная прибыль LG при этом выросла в годовом выражении в 1,6 раза и составила 1,1 триллиона вон (1 миллиард долларов). Выручка компании в отчетном периоде увеличилась в 1,5 раза в годовом выражении, достигнув значения в 17,113 триллиона вон (14,8 миллиарда долларов).

В третьем квартале компания ожидает восстановления мировой экономики на фоне ускорения вакцинации против COVID-19, однако отмечает наличие неопределенности в связи с распространением новых штаммов вируса и возможным изменением денежно-кредитной политики.

LG Electronics ждет, что в третьем квартале "продажи сохранят устойчивую тенденцию к росту, обусловленную продолжающимся спросом на бытовую технику премиум-класса, телевизоры и постепенным ростом бизнеса автомобильных компонентов".

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.