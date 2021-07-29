МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2021 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,073 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании. "О'Кей" во втором квартале увеличил выручку на 6,1%

Общая выручка ритейлера в апреле-июне повысилась на 9,6% и составила 424,341 миллиарда рублей, розничная выручка выросла на 9,1% — до 413,693 миллиарда рублей. Показатель EBITDA во втором квартале уменьшился на 0,7% — до 30,25 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA составила 7,1% против 7,9% годом ранее.

Чистая прибыль "Магнита" в первом полугодии повысилась на 34,6% в годовом выражении и составила 22,948 миллиарда рублей. Выручка ритейлера увеличилась на 7,7% и достигла 822,23 миллиарда рублей, розничная выручка — на 7,7%, до 801,592 миллиарда рублей. EBITDA "Магнита" в январе-июне выросла на 8,8% — до 57,928 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA осталась на уровне 7%.