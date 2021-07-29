МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 717 миллионов долларов, говорится в сообщении компании. "Эссен Продакшн" в 2020 году увеличила выручку до 28,3 миллиарда рублей

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,35 доллара против 0,94 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 26% — до 3,088 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась в 1,9 раза — до 391 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,29 доллара против 0,67 доллара. Выручка компании увеличилась на 34%, до 1,6 миллиарда долларов. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,48 миллиарда долларов.

Продажи компании в мире без учета динамики курсов валют выросли во втором квартале на 26%. По сети KFC показатель вырос на 35%, по Taco Bell — на 24%, по Pizza Hut — на 10%.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.